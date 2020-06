POSTALI SMO TOP TEMA IZ KRIVIH RAZLOGA: No, oni su dokazali da Hrvati ne pokazuju srednji prst mjerama; ‘Svjesni smo da se to moglo izbjeći’

Razgovarali smo sa sportskim direktorom KK Zadar Branimirom Longinom, koji je ugostio tenisače Adria Toura

Košarkaški klub Zadar je nakon potvrđenog pozitivnog COVID-19 slučaja bugarskog tenisača Grigora Dimitrova odmah poduzeo sve potrebne mjere te je u konstantnoj komunikaciji s nadležnim tijelima i službama kako bi, iz mjera predostrožnosti novonastaloj situaciji pristupili maksimalno ozbiljno i odgovorno.

Nalazi svih sedam osoba od strane KK Zadar podvrgnutih testiranju su negativni

Iz kluba su priopćili i kako su nalazi svih sedam osoba iz KK Zadar podvrgnutih testiranju, uslijed novonastalog rizika od COVID-19 – negativni.

Podsjetimo, košarkaši su prethodnog tjedna, točnije u četvrtak ugostili tenisače Adria Toura u prijateljskom ogledu odigranom u Krešinom domu. Nekoliko dana nakon i uoči samog finala humanitarnog teniskog turnira izmeđju Rubljeva i Novaka Đokovića.

Košarkaši Zadra koji su igrali sa Dimitrovom, Sašom Zverevom, Bornom Ćorićem, Đokovićem, Marinom Čilićem bili su Karlo Uljarević, Jure Planinić, Dominic Gilbert, Jan Palokaj, Filip Vujičić i mladi košarkaš Duje Brala. Uz njih, voditelj marketinga i odnosa s javnošću Ivan Ištuk također je testiran na koronavirus…

Pohvalna je brzina i reakcija kojom su pristupili u klubu nakon što je odjeknula vijest da je Dimitrov pozitivan na koronavirus, zbog čega se turnir prekinuo i nije odigrano finale. Klub je pokazao kako se reagira u takvim situacijama.

“Odmah smo reagirali čim je otkazan turnir. Tu istu večer mi smo stavili igrače u samoizolaciju, sutradan ujutro, do nekih dva sata popodne, svi su bli testirani na COVID-19, a sinoć u 11 navečer dobili smo nalaze da su svi negativni. Međutim, tih sedam testiranih i dalje se nalazi u samoizolaciji”, govori nam sportski direktor KK Zadar Branimir Longin i dodaje:

“Jesmo, stvarno smo brzo reagirali. Ja sam odmah tu večer kontaktirao sve igrače, prošao s njima da tu večer ostanu doma, da slučajno nikud ne izlazu dok se ne testiraju. Srećom, nije to sad deset, petnaest ili dvadeset igrača… Manje ih je pa je bilo puno lakše. Oni su u roku pola sata već bili u svojim kućama. Odmah smo obavijestili naše epidemiologe. Najbitnije je da su nalazi negativni. S naše strane je sve napravljeno promptno”.

Dimitrov je bio u Zadru od srijede, što znači da je do trenutka kada se vratio u Monako na turniru proveo pet dana, te pritom nastupao na dva teniska turnira, u Beogradu i Zadru. No u sklopu ostalih aktivnosti igrao je nogomet i košarku u dvorani Krešimira Ćosića na Višnjiku.

Prvo sa svojim kolegama tenisačima, a da stvar bude gora kasnije i s gledateljima, što je bio dio programa Adria Tour eventa. Osim s tenisačima, u Zadru je bio u kontaktu sa stotinama, a možda i tisućama ljudi, među kojima je bio i veliki broj djece u sklopu “Kids Daya”. Slikao se s njima, radio selfije, razgovarao, bio je s njima u bliskom kontaktu. Naravno da su sad građani, roditelji djece zabrinuti…

‘Druženje tenisača s djecom i građanima na trgu je najveći problem’

“Da, to druženje tenisača s djecom i građanima na trgu je najveći problem… Ljudi malo jesu zabrinuti, no čim je prvi dan pokazao izuzetno malo broj zaraženih u odnosu na broj testiranih, dakle ne računajući Dimitrova zaražena su, prema posljednjim informacijama, dva tenisača Borna Ćorić i Viktor Toricki zajedno sa suprugom Aleksandrom, dva trenera (Christian Groh, trener Dimitrova i Marko Paniki iz momčadi Novaka Đokovića op.a), a testirano ih je 90 ili 100, ne znam točno sad… Sad se u gradu lakše diše. Ali kažem, treba poduzeti sve da se održi ta samoizolacija, tko je bio u kontaktu. Ne treba stvarati pretjerano paniku. Nismo nešto posebno panični, da vam budem iskren, no ljudi u gradu su zabrinuti. I tako će biti sljedećih možda još nekoliko dana, dok se ne vidi hoće li netko imati simptome ili ne. No, život teče dalje, mora se raditi i živjeti. Čini mi se da ćemo nekako morati pod ruku s tom koronom živjeti i dalje”, objašnjava nam Branimir Longin.

“U klubu se normalno radi”, govori nam sportski direktor i nastavlja:

“Da, mi normalno radimo. No, mi nismo bili blizu tenisačima i turniru, tako da osim te košarke mi ostali nismo bili blizu toga. Ukoliko naši igrači ostanu negativni, onda ajmo kazati da smo se ‘spasili”.

Novak Đoković kazao je kako su bili i igrali u hramu košarke. “Zadar je grad košarke. Meni osobno je završnica falila, dobar sam tu i nešto kad driblam, ali kad šutnem to je ne daj Bože”, izjavio je Đoković koji se zahvalio i zadarskoj publici. Zverev je zakucavao kao lud i iznenadio i Dominica Roberta Gilberta, koji nije znao da Rus može tako zakucavati. Malo tko je znao to uopće, ako i itko. Bio je to jedan lijepi dan u Krešinom domu, lijepi sportski dani u Zadru koji su se, nažalost, neslavno završili fijaskom Adria Toura…

“Super da je Novak došao malo posjetiti dvoranu. Koliko je to bila jedna super ideja, sad je ovo sve malo na kraju pokvarilo taj dojam. Ali, Novak, Marin, Borna i svi momci su bili oduševljeni utakmicom i druženjem. Znaju igrati košarku, ma to su vam sportaši, oni imaju mota za sve sportove očito. Solidni su”.

Nažalost, grad Zadar doživio je negativnu reklamu i negativni imidž u jeku turističke sezone. Čitav svijet gleda i čita o koronavirusu u Zadru. New York Times, BBC, Guardian, L’Équipe, Eurosport, CNN, AFP, Deutche Welle, Reuters i drugi svjetski mediji raspisali su se o Zadru u drugoj polovici lipnja.

Napravila se medvjeđa usluga Zadru, a Adria Tour se raspao u tisuću komadića

Napravila se medvjeđa usluga Zadru. Adria Tour se na kraju raspao u tisuću komadića nakon što je u nedjelju iz Monte Carla došla vijest da je Grigor Dimitrov pozitivan na COVID-19. Umjesto spektakla, dobili smo krah na svim razinama, strah nas je konačnog rezultata svega toga, koji se neće ogledati samo u broju zaraženih nego i u turizmu.

Ideja Novaka Đokovića, jednog od najvećih svjetskih sportaša o organizaciji Adria Toura, dočekana je gotovo kao nešto veličanstveno, ne samo zbog tenisa nego zbog spektakla i promidžbe grada Zadra, a naposljetku i Hrvatske. Đokovićev projekt podržala je Vlada Srbije i Vlada Hrvatske, pritom su širom otvorena vrata gledateljima koji su nahrupili na napravljen stadion, a izgrađen je i novi Regionalni teniski centar HTS-a. TV prijenos išao je u 110 zemalja na četiri kontinenta…

No, nije dobro što se toliko išlo niz dlaku prvom tenisaču svijeta računajući samo na promidžbu, zanemareni su baš svi protokoli i mjere socijalne distance. U Donatovom gradu kao da se zaboravilo da smo u koronadobu i nikakve mjere se nisu poštivale. Zato se svijet sad čudi i kritizira viđeno u Beogradu i Zadru…

‘Na kraju je ispao šok’

Jedan od najutjecajnijih svjetskih teniskih novinara, Amerikanac Ben Rothenberg, ocijenio je da je cijeli Đokovićev Adria Tour bio “srednji prst konceptu socijalnog distanciranja“. Dopisnik uglednog britanskog BBC-a Russell Fuller, pak, piše kako je na turniru Adria Tour u Beogradu i Zadru bilo rukovanja i zagrljaja. “Bili su u neposrednom kontaktu jedni s drugima, igrali košarku, a završetak prvog turnira u Beogradu proslavili su nekim improviziranim limbo plesom u noćnom klubu. Publika je pozdravila državne ustanove i vlasti, ali to ne znači da bi socijalnu distancu trebali napustiti igrači, koji su stigli s raznih lokacija na Adria Tour seriju. Kad gledamo slike iz Beograda, a sada i Zadra, zbunjeni smo viđenim”.

Da, postali smo top tema, o nikome se ne priča kao o nama, kao o Zadru, ali iz potpuno pogrešnih razloga. To nismo htjeli…

“Pa malo da, Koliko god je sve to u početku bilo lijepo i obećavajuće, pozitivno tih dana, ovo na kraju je ispao šok. To se moglo izbjeći, svi smo toga svjesni, da se to rigoroznije testiralo i te momke koji su dolazili iz drzgih zemalja. Nažalost, završilo se tako kako se završilo. Strahujemo najviše, uz zdravlje, i zbog turističke sezone. Ona košarkaška počinje krajem rujna, tako da tu i nema panike. Međutim, sve je to naštetilo imidžu grada Zadra. Sve što je bilo super i pozitivno na početku, na kraju se pretvorilo u nešto loše. No, da vam budem skren, život teće dalje. Imamo nešto gostiju, nemamo baš puno ali i to što imamo je bolje nego ništa. Nadam se da neće puno otići u širinu s koronom, sa zaraženim, onda bi mogli biti dobro na kraju. Vidjet ćemo narednih dana kako će se odviti”, zaključio je Branimir Longin.