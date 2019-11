POST KOVAČEVA ERA NIJE MOGLA BOLJE POČETI: Bayern potopio Borussiju, Perišić nakon pet minuta igre pokazao zašto mu je mjesto u Münchenu

📈 – Most Bundesliga goals in home matches against Borussia Dortmund since the start of 2015/16

24 – FC Bayern München (+4)

8 – Eintracht Frankfurt

7 – TSG 1899 Hoffenheim

6 – 1. FC Köln

6 – Hannover 96

6 – FC Schalke 04#FCBBVB #Bundesliga

— Gracenote Live (@GracenoteLive) November 9, 2019