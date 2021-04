POSRNULI VELIKAN PROLAZI KROZ KAOS: Navijači bijesni nakon debakla, nogometaši se boje za vlastite živote

Nogometaši kultnog njemačkog kluba Schalkea u posljednjem koju su pretrpjeli poraz kojim su i službeno ispali iz Bundeslige, po četvrti put u povijesti će igrati 2. Bundesligu i prvi put nakon 33 godine vraćaju se u drugoligaško društvo.

POGLEDAJTE NEVJEROJATNE SCENE IZ NJEMAČKE: Nogometaši bježali pred bijesnim navijačima nakon ispadanja iz lige

Odmah nakon poraza od Arminije, kojim su izgubili matematičke izgleda za opstanak, i povratka u Gelsenkirchen, autobus s ekipom dočekalo je oko 500 navijača koji su ih vrijeđali i gađali jajima, a na društvenim mrežama se poijavio i videozapis na kojemu nogometaši bježe pred bijesnim pristalicama svojeg kluba.

Schalke’s players, including Sead Kolasinac (on loan from Arsenal) & Shkodran Mustafi, had to flee from an angry mob of fans last night after their 1-0 loss away to Arminia Bielefeld confirmed their relegation to the 2.Bundesliga. [@VoetbalUltras] #afc pic.twitter.com/2zF2mpNNgk

— afcstuff (@afcstuff) April 21, 2021