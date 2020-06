U 90. minuti gosti su mogli do izjednačenja. Sudac Zebec je dosudio jedanaesterac za Slaven Belupo

Nogometaši Hajduka preuzeli su drugo mjesto na ljestvici Prve HNL nakon što su u susretu 31. kola na Poljudu pobijedili Slaven Belupo s 2-1.

TUDOR ĆE SE ZBOG OVOGA HVATATI ZA GLAVU: Hajduk skupo platio pobjedu protiv Slavena, a čeka ih ključna utakmica

Bila je to prva pobjeda Hajduka nakon dva uzastopna poraza od Varaždina (2-3) i Lokomotive (2-3). Međutim, sve je moglo biti drugačije da je Mateus Lima realizirao kazneni udarac za goste u 90. minuti. Međutim, brazilski napadač je promašio gol. Hajduk je poveo u 10. minuti golom Mije Caktaša iz kaznenog udarac. No, radost domaćina kratko je trajala. U 24. minuti je izjednačio Vinko Međimorec sjajnim prizemnim udarcem s 20-tak metara. Samo četiri minute kasnije gosti su imali sjajnu priliku za potpuni preokret, no Posavec je obranio udarac Lime.

U samoj završnici prvog dijela Posavec je još jednom vrhunski reagirao na Delićev pokušaj. Do kraja poluvremena zaprijetio je i Brnić, ali je Ježina bio spreman. Brnić je pucao i u 55. minuti, ali ravno u gostujućeg vratara. U 59. minuti Hajduk je ipak poveo. Ubacio je Kreković s desne strane, a Edouk zabio glavom za novo vodstvo ‘Bijelih’.

Što kaže Posavec?

U 90. minuti gosti su mogli do izjednačenja. Sudac Zebec je dosudio jedanaesterac za Slaven Belupo nakon VAR provjere jedne situacije koja je uslijedila nakon ubačaja u Hajdukov kazneni prostor. Dimitrov je napravio prekršaj za najstrožu kaznu i pritom zaradio žuti karton. Srećom, po domaćine Lima je promašio gol.

“Bio sam siguran da će Matheus promašiti jedanaesterac. Vidio sam strah u njegovim očima. Bio sam uvjeren da to neće završiti dobro po njega. Hvala Bogu ispalo je dobro za nas”, rekao je Posavec nakon susreta, javlja Dalmatinski portal.

“Znali smo da nas čeka teška utakmica, iako je Belupo došao bez dosta standardnih igrača. U ovoj ligi je sve teško, ništa se neće dobiti tek tako. Bilo je teško nakon poraza od Lokomotive u zadnjoj minuti. Izdržali smo sve što je trebalo”, dodao je. Bijeli su se ovom pobjedom vratili na drugo mjesto.

“Na početku smo nažalost izgubili neke prilike, mogli smo pobjeći. Opet držimo sve u svojim rukama. Kada ovisiš o sebi onda možeš utjecati”, poručio je.