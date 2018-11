POSLIJE OVOGA GOLOVI VIŠE NIKOGA NISU ZANIMALI: Zanosna plavuša potpuno gola utrčala na travnjak i napravila show

Do incidenta je došlo na susretu treće nizozemske lige.

Potpuno gola navijačica neometana od strane snaga sigurnosti utrčala je na travnjak tijekom utakmice treće nizozemske lige između Rijnsburgse Boysa i i AFC Amsterdam (2-6).

Zbunjeni veznjak

Iako su navijači vidjeli čak osam pogodaka u mrežama malo tko je na njih mislio nakon što je zanosna plavuša kročila na travnjak. Pretrčala je travnjakom bez da ju je itko od zaštitara pokušao zaustaviti. U jednom trenutku došla je do igrača domaće momčadi Joela Tilleme. Dok mu je prilazila on je samo podigao ruke i odmaknuo se od nje. Nakon toga otrčala je do druge strane terena i napustila ga.

“Iznenadio sam se, mislio sam da se neko šali sa mnom. Zašto sam se odmaknuo? Ipak mi je supruga bila na tribinama”, kazao je kroz smijeh Tillema.