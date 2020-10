POSEBNA VEČER ZA HRVATA U REDOVIMA ŠVICARSKE: ‘Bio je to dobar test koji smo nažalost, izgubili’

Švicarsku sada očekuje u subotu gostovanje kod Španjolske u Ligi nacija

Bila je to posebna večer za mene, kazao je napadač švicarske reprezentacije i zagrebačkog Dinama Mario Gavranović nakon prijateljske utakmice protiv Hrvatske koja je završila pobjedom “Vatrenih” sa 2-1.

Švicarska je povela u 31. minuti golom Gavranovića koji je lijepo zabio glavom na ubačaj Granita Xhake. Bio je to njegov osmi gol u švicarskom dresu, a čak treći protiv Hrvatske. No, svjetski doprvaci su okrenuli rezultat golovima Josipa Brekala (42) i Maria Pašalića (67).

“Bila je to posebna večer za mene, treća utakmica protiv Hrvatske, postigao sam gol. Nažalost, nismo ostvarili pozitivan rezultat,” kazao je Gavranović koji je u drugom dijelu dobio i kapetansku traku.

“Čast mi je biti kapetanom,” dodao je.

Švicarski izbornik Vladimir Petković istaknuo je kako je zadovoljan prvim poluvremenom.

Nedostatak iskustva

“Stvorili smo nekoliko prilika, nažalost zabili smo samo jedan pogodak. Nekoliko malih pogrešaka i nedostatak iskustva doveli su do hrvatskog gola. U nastavku je bilo dosta promjena, bilo je nekih dobrih stvari, a nekih ne baš dobrih,” kazao je Petković.

“Bio je to dobar test koji smo nažalost, izgubili. Ali za naše mlade igrače i one koji igraju manje, to je vrlo dobro iskustvo. Nemamo uvijek priliku raditi testove,” dodao je.

Švicarsku sada očekuje u subotu gostovanje kod Španjolske u Ligi nacija, a tri dana kasnije i gostovanje u Njemačkoj.

Švicarska nakon dva kola skupine 4 drži začelje s jednim bodom. U vodstvu je Španjolska sa četiri boda, Ukrajina ima tri, a Njemačka dva boda.