Hrvatska nogometna reprezentacija skupo je platila poraze od Portugala i Švedske u Ligi nacija te remi s Turskom u prijateljskom susretu. Naime, Fifa je objavila novu ljestvicu a Vatreni su pali za dva mjesta te više nisu među deset najboljih reprezentacija na svijetu. Trenutačno su na 11. mjestu, a preskočili su je Meksiko i Italija.

To je Vatrenima najniži ranking još od srpnja 2018. kada su bili 12. Nakon osvajanja srebra na SP-u u Rusiji pa sve do sada Hrvatska je bila među 10 najboljih.

Iako su Hrvatsku preskočili Meksiko i Italija, ali su Vatreni ostali nositelji u europskim kvalifikacijama za SP 2022. kao sedma europska reprezentacija po renkingu.

Iza Hrvatske su na FIFA renkingu Danska, Njemačka i Nizozemska od nositelja prve jakosne skupine kvalifikacija koje je u petak objavila FIFA.

Među vodećim reprezentacijama svijeta nije bilo većih promjena, prva je i dalje Belgija ispred Francuske, Brazila, Engleske, Portugala i Španjolske, dok je Argentina zamijenila Urugvaj na sedmom mjestu. Najveći pad zabilježila je Kolumbija koja je također ispala iz TOP 10 i sada je 15.

