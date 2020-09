Teški porazi od Portugala i Francuske koštat će Hrvatsku pada na Fifinoj ljestvicu. Vatreni su u prve dvije utakmice novog izdanja Lige nacija primili osam golova. Prvo četiri od europskog pa nekoliko dana kasnije isto toliko i od svjetskog prvaka. Iako bi Fifa novu ljestvicu trebala službeno objaviti 17. rujna, već je procurila nova projekcija.

U odnosu na posljednju, objavljenu 17. srpnja, Hrvatsku čeka pad za dva mjesta te više neće biti šesta, nego osma reprezentacija na svijetu. Belgija ostaje prva, slijede je Francuska, Brazil i Engleska. Dva mjesta skočit će Portugal, po jedno Grčka i Španjolska, a prvih deset zatvaraju Argentina i Kolumbija.

This is the new Top 10 of the #FIFA World Ranking that will be published on 17 Sep 2020:

1. 🇧🇪 1773

2. 🇫🇷 1744

3. 🇧🇷 1712

4. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿1664

5. 🇵🇹 1653 ⬆️ 2 places

6. 🇺🇾 1645 ⬇️ 1 place

7. 🇪🇸 1642 ⬆️ 1 place

8. 🇭🇷 1628 ⬇️ 2 places

9. 🇦🇷 1623

10. 🇨🇴 1622

🇮🇹 🇩🇪 🇳🇱 remain outside Top 10.

— Tomislav Globan (@tgloban) September 15, 2020