‘OPET BIH NAPRAVIO ISTU STVAR’: Pippen progovorio o dobro poznatom trenutku kada je poludio zbog Kukoča i izazvao incident

Cijeli svijet u ovim trenucima prati popularni dokumentarac “Posljednji Ples” (The Last Dance), koji prati slavnu generaciju Chicago Bullsa, njihov put do šest NBA naslova, posljednju sezonu 1997./1998. u kojoj su osvojili svoj šesti naslov, kao i karijeru najvećeg košarkaša svih vremena Michaela Jordana.

‘AKO SADA TO NE VIDITE..’: Jordanov agent rekao što zapravo dokazuje dokumentarac o Bullsima koji gleda cijeli svijet

U serijalu su izneseni nepoznati detalji o Bullsima, među kojima su i oni iz sezone 1993./1994. u kojoj su se našli u problemima nakon što se Jordan ozlijedio.

Michael Jordan's #TheLastDance documentary is dropping soon.

🏀 How much did Jordan and Pippen really resent Toni Kukoc?

🏀 What did Jordan and Rodman talk about? Did they even talk at all?

Here are 10 Michael Jordan storylines we want to see: https://t.co/gVF7YjhQwt pic.twitter.com/UTzkB49Us4

— Complex (@Complex) April 15, 2020