PONAJBOLJI SVJETSKI NAPADAČ REKAO ŠTO MISLI O KOVAČEVOM MONACU: Prvo ih je ishvalio, a onda priznao; ‘Jako su dosadni…’

PSG je u finalu francuskog Kupa u srijedu po pšrvi put ove sezone svladao Monaco Nike Kovača

Nogometaši PSG-a obranili su naslov pobjednika francuskog Kupa nakon što su u finalnom susretu na stadionu Stade de France pobijedili Monaco Nike Kovača sa 2-0. Za PSG je to 14. naslov pobjednika Kupa u 19. finalu, dok je Monaco u svom desetom finalu upisao peti poraz.

NIKO KOVAČ PORAŽEN U NAJVAŽNIJOJ UTAKMICI SEZONE: PSG osvojio Kup, čudesni Mbappe srušio Monaco

KOVAČ OTKRIO ŠTO JE REKAO IGRAČIMA POSLIJE UTAKMICE PA SE NAKLONIO ZVIJEZDI PSG-A: ‘On je za mene najbolji na svijetu’

Parižani su do pobjede stigli na krilima jednog od najboljih svjetskih napadača, 22-godišnjeg Kyliana Mbappea koji je asistirao za prvi i zabio drugi gol.

Obostrani komplimenti

Kovač se nakon utakmice naklonio Mbappeu i rekao da ga jako cijeni, a mladi Francuz, koji je u PSG stigao upravo iz Monaca, uzvratio je pohvalama.

“Ovo je uspjeh cijele momčadi i cijelog osoblja koje svakodnevno rade za nas, za klub. Jako mislimo na navijače, naslov je i za njih”, rekao je Mbappe nakon utakmice pa prokomentirao kovačevu ekipu:

“Dobra su momčad, imali su sjajnu sezonu, svaka im čast. Mislim da će ući u Europu, možda u najljepše natjecanje. Igrali su dobro, jako je dosadno igrati protiv njih jer ne ostavljaju puno prostora i morate iskoristiti svaku priliku koju imate. To smo napravili, mogli smo postići i treći gol. Uspjeli smo ostati čvrsti, nije to bila možda najbolja utakmica godine, ali odlazimo s naslovom i to će ući u povijest.”

Prva pobjeda ove sezone

Bila je to prva pobjeda pariškog sastava protiv Monaca ove sezone nakon što je Kovačeva družina dobila oba susreta u prvenstvu. U Parizu je bilo 2-0, a u Kneževini 3-2.

U nedjelju ćemo doznati i tko će biti francuski prvak.

Uoči zadnjih 90 minuta vodi Lille sa 80 bodova, PSG ima 79, a Monaco 77 bodova.