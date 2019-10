POLJUD NIKOGA NIJE OSTAVIO RAVNODUŠNIM: ‘Dugo sam u reprezentaciji, ali ovo je bilo nešto zaista posebno’

View this post on Instagram

Dugo sam u reprezentaciji, ali ovo je bilo nešto zaista posebno 🔥🔥🔥 Hvala Splitu, Dalmaciji i svim hrvatskim navijačima na ovoj nevjerojatnoj atmosferi u kojoj nismo imali pravo razočarati 🙏🏼 Sretni smo zbog igre i pobjede, ali ovoga puta moramo ostati potpuno fokusirani na iduću utakmicu i probati osigurati EURO2020 već u Cardiffu 💪🏼 Kada imamo ovakvo zajedništvo na terenu i izvan njega, tko nam što može…🇭🇷🇭🇷🇭🇷❤❤❤ #iznadsvihHrvatska #obitelj #family #prekrasnavečer 📸 by @dragosopta