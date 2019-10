POLJUD IZGLEDA PERFEKTNO: Par sati prije utakmice procurila snimka sa stadiona, pogledajte što čeka Vatrene

Modrić i društvo imaju priliku napraviti ogroman korak prema Euru

Hrvatska nogometna reprezentacija od 20:45 igra protiv Mađarske na Poljudu. Nekoliko sati prije susreta procurila je snimka sa stadiona. Kako se može vidjeti sve je spremno za spektakl. Tribine su prigodno promijenile izgled, a travnjak izgleda savršeno.

REPORTAŽA NET.HR-A: Viceprvaci svijeta nakon dugo vremena u Splitu, grad pod opsadom policije ‘s kopna, mora i zraka’

“Veselim se utakmici na Poljudu, i da stadion prima 100.000 gledatelja sigurno bi bio prepun. Očekujem sjajnu podršku navijača i našu pobjedu. Karte su prodane za jedan dan i to pokazuje koliko Split, Dalmacija i Hrvatska vole svoju reprezentaciju”, rekao je Dalić, te je dodao: “Reprezentacija je igrala premalo utakmica u Splitu, a to nije dobro i to nije nikome na ponos. Problemi koji postoje između HNS-a i Hajduka trebaju se rješavati kroz razgovore i sustav, a nikako preko leđa reprezentacije, koja nema ništa s time”.

Taktika

Izbornik Dalić očekuje da će Mađari u Splitu igrati defanzivno.

“Oni sigurno imaju samopouzdanje nakon što su nas u ožujku dobili u Budimpešti (2-1). No, vjerojatno će igrati defanzivno, bit će teško probiti taj bunker. Mi ne smijemo srljati, moramo biti oprezni i igrati rasterećeno, bez pritiska pobjede. Ako budemo igrali kao protiv Slovačke onda nećemo imati problema”, rekao je Dalić.