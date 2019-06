POLICIJA ODLUČILA STATI NA KRAJ HULIGANIMA: Prođe li njihov novi prijedlog izgrednicima se ne piše dobro

Odlučili su popuniti rupe u zakonu

Zbog suzbijanja nereda i nasilja koji često prate sportska natjecanja Ministarstvo unutarnjih poslova priprema izmjene Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, i to tako da se znatno prošire ponašanja koja će se sankcionirati visokom novčanom kaznom od 1000 do 25.000 kuna, zatvorom do 60 dana i zabranom odlaska na utakmice, piše u petak Jutarnji list.

Policija predlaže da se ubuduće kažnjava već samo posjedovanje odjevnih predmeta za maskiranje. U Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima vratila bi se i djela sudjelovanje u tučnjavi i organiziranje tučnjave, zatim uništavanje stvari ili imovine manje vrijednosti, ali i odbijanje testiranja na alkohol i droge, navodi dnevnik.

Zabrana odlaska na utakmice

I za ova ponašanja, ističe Jutarnji, sudovi bi mogli odrediti spomenute novčane kazne, do dva mjeseca zatvora, te najvažnije zabraniti odlazak na utakmice.

Iz obrasca prethodne procjene za nacrt prijedloga izmjene Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, koji je MUP uputio na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, vidljivo je kako su policija i sudovi u nizu situacija koje vode u nered i nasilje na sportske susrete bili nemoćni zbog ‘rupa’ u zakonu.

Posebno se to odnosi na primjenu zaštitne mjere zabrane nazočnosti sportskom natjecanju koja se pokazala kao jedno od najučinkovitijih sredstava za suzbijanje huliganizma, piše Jutarnji list. Dnevnik navodi da bi se i za razbijeno svjetlo na autobusu koji prevozi navijače nasilnik ubuduće mogao oprostiti od odlaska na tribine.