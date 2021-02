Jedan od najboljih golfera svih vremena 45-godišnji Amerikanac Tiger Woods izletio je u utorak automobilom s ceste u predgrađu Los Angelesa, a pri prevrtanju je doživio teške i višestruke ozljede nogu.

NOVI DETALJI STRAVIČNE NESREĆE TIGERA WOODSA: Menadžer legendarnog golfera otkrio težinu ozljeda – ‘Na operaciji je…’

Slike s mjesta nesreće su pokazale automobil prevrnut na bok i sa značajnim oštećenjima prednjeg dijela. Woods je ostao zarobljen u vozilu pa su bila potrebna posebna kliješta kako bi ga djelatnici hitne službe mogli izvući iz oštećenog automobila.

Policija je napravila očevid te nesreće, a u četvrtak je lokalni šerif Alex Villanueva rekao da Woods u trenutku izlijetanja nije bio pod utjecajem droge, alkohola ili lijekova.

The Los Angeles County sheriff said the single-vehicle crash that seriously injured Tiger Woods was "purely an accident." https://t.co/5o6i940FUk pic.twitter.com/eZSFpZXv2G

— SportsCenter (@SportsCenter) February 24, 2021