‘POKUŠALI SU UBITI NOGOMET, EVO KAKO IH MORATE KAZNITI’: Legendarni nogometaš napao osnivače Superlige i želi da ispaštaju

Legendarni igrač Manchester Uniteda, a danas nogometni analitičar, Gary Neville, od prvog je trenutka najglasniji protivnik Superlige i sada kada je ovaj projekt praktički pred raspadom jer su gotovo svi klubovi iz nje istupili, Neville tvrdi da se te iste klubove svejedno mora kazniti.

Neville se, dakako, referirao prvenstveno na engleske klubove, njih šest, a smatra da oni moraju snositi nekakve posljedice bez obzira na to što su se “pokajali”.

BOMBASTIČAN INTERVJU LIDERA SUPERLIGE: Najavio je ‘smrt nogometa’ i poslao vrlo opasne poruke – ‘Mislite da ćete samo tako izaći?’

“Navijač sam Uniteda već 40 godina, ali sam zgrožen i Unitedom i Liverpoolom. Neka uđu u ligu, a onda ih žestoko kaznite. Ogromnim kaznama, oduzimanjem bodova, oduzmite im titule. Izbacite ih iz lige”, rekao je Neville.

🗣 "Any punishment that can be handed to them in the short term should be given to them."@GNev2 wants to see the right punishment handed to the 'big six' clubs who attempted to breakaway with 'The Super League' pic.twitter.com/V2MRxL2QNO

— Football Daily (@footballdaily) April 23, 2021