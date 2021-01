POJAVIO SE PROBLEM ZA ROSSONERE: Žele dovesti mladog veznjaka iz Francuske, njegov klub postavio (pre)visoku cijenu

Francuski nogometni drugoligaš Toulouse traži 15 milijuna eura odštete za 19-godišnjeg veznjaka Kouadioa Konéa za kojeg je zainteresiran AC Milan, objavili su u utorak talijanski mediji.

Milan već duže prati Konéa i želi ga dovesti u zimskom prijelaznom roku, ali nije spreman platiti 15 milijuna eura. No, tehnički direktor “rossonera” Paolo Maldini nada se da bi mogli pronaći rješenje. Milan se nada da bi mogli dogovoriti posudbu do kraja sezone s obvezom otkupa ugovora po isteku posudbe.

🎙Fabrizio Romano on @podcastherewego: "Kouadio Koné 🇫🇷 of Toulouse, AC Milan are following him, they are in contact with his agent. Pay attention to him." #ACMilan #Milan pic.twitter.com/HpJSb1qvZD

— RouteOneFootball (@Route1futbol) December 30, 2020