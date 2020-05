POJAVILE SU SE GLASINE DA BI LIVERPOOL MOGAO OSTATI BEZ TITULE: ‘Nije pošteno, najbolji smo i netko to želi obrisati’

Liverpool je posljednji naslov prvaka osvojio prije 30 godina

U trenutku prekida natjecanja zbog pandemije koronavirusa Liverpool je bio uvjerljivo prvi na ljestvici Premierlige. Redsi imaju čak 25 bodova više od drugoplasiranog Manchester Cityja, a do kraja prvenstva mora se odigrati još samo devet kola. Nagađa se da bi se sezona mogla nastaviti sredinom srpnja i završiti u ubrzanom tempu, no nagađa se i o drugom scenariju koji ne odgovara Liverpoolu.

Kako je sezona prekinuta zbog pandemije, pojavile su se glasine da bi se ona mogla poništiti i Liverpool bi ostao bez prvog naslova prvaka nakon 30 godina.

Odigrano 76 posto sezone

Trener Redsa Jurgen Klopp u internetskom razgovoru s akademijom Njemačkog nogometnog saveza rekao je kako bi takva odluka bila izuzetno nepoštena.

“Priča se da bi se sezona mogla poništiti. Odigrali smo 76 posto sezone i netko bi to htio pobrisati. To ne bi bilo pošteno jer smo najbolji domaćin, najbolji gost i trebamo osvojiti naslov. Možete me pitati kako mogu razmišljati o nogometu dok ljudi umiru, no ja to ne radim. Kao i svaka druga grana biznisa i mi moramo razmišljati o tome što će biti nakon pandemije”, poručio je.