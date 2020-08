POJAVILE SE NOVOSTI OKO REBIĆEVOG TRANSFERA U MILAN: Vatreni je sve dogovorio, a sada slijedi nešto na što neće moći utjecati

Napadač hrvatske reprezentacije Ante Rebić dogovorio je uvjete oko trajnog transfera u Milan i sada Rossoneri još moraju postići dogovor s njemačkim Eintrachtom, iz kojeg Hrvat u Milanu igra na posudbi, objavio je talijanski stručnjak za transfere Gianluca di Marzio.

Rebić je ove sezone postao jedan od najvažnijih igrača Milana, u koji je na početku prošle sezone stigao na dvogodišnju posudbu iz njemačkog Eintrachta.

📰DiMarzio: AC Milan found an agreement with Ante Rebic for the next few seasons. Now, the Rossoneri are in talks with Eintracht Frankfurt to buy the player's contract either now or at the end of the next season. pic.twitter.com/Awi1MTPSoR

