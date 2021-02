Liječnik Leopold Luque pod povećalom je argentinskih vlasti i javnosti

Kraj prošle godine obilježila je i smrt velikog Diega Maradone. Mali zeleni napustio je svijet u prilično nerazriješenim okolnostima u 61. godini života. Maradona je, prema prvim navodima, preminuo od plućnog edema i srčanog udara, ali Argentinci nisu prepustili stvari slučaju i ubrzo je pokrenuta detaljna istraga oko smrti slavnog nogometaša.

Stigle su nakon toga optužbe na račun njegova liječnika Leopolda Luquea, kao i medicinskog tima koji se skrbio o njemu jer Maradona je pušten na kućno liječenje nedugo nakon što je imao tešku operaciju hematoma na mozgu.I da nešto doista nije bilo kako treba vidjelo se sada kada je argentinska televizija Telefe objavila rezultate autopsije. Kako navode, u krvi nisu pronađeni tragovi droge i alkohola, ali zato tvrde kako Diego nije preminuo mirnom i bezbolnom smrću kako se tvrdilo već da je umirao u teškoj agoniji između šest i osam sati.

Nemar liječnika?

Odvjetnički tim koji se bavi Maradoninom smrću već neko vrijeme tvrdi da je Diego prvenstveno umro zbog nemara liječnika, a ovi navodi o autopsiji to samo i potvrđuju.

“Na kraju ispada kako Maradoni uopće nisu davali lijekove za srce, već samo one koji su mu pomagali u liječenju ovisnosti i depresije”, rekao je neimenovani izvor argentinskoj televiziji, a u Maradoninoj krvi pronašli su lijekove Venlafaxine, Quetiapine, Levetiracetam i Naltrexone.

Sada je pak argentinski Infobae objavio snimke razgovora i poruka koje se izmjenjivali Luque i psihijatrica Augustina Cosachova.

🔴 Exclusivos de @infobae: Audios del Doctor Luque mientras en las noticias y redes se especulaba ya con la muerte de @Maradona. “SE VA A CAGAR MURIENDO EL GORDO”, los audios a los que tuvo acceso @infobae https://t.co/XunQYJGc4Q pic.twitter.com/2JCEF7wG4h — Jorge Rausch McKenna (@JorRausch) January 31, 2021

“Upravo sam na autoputu. Čini se da je mrtav? Kladim se da je mrtav. Znaš onu ulicu kojom stalno idemo, idi njome do Italije i doći ćeš do Santa Maríe de Tigre”, čuje se Luqueov glas.

“Čini se da je imao srčani udar i da debeli odlazi kvragu. Nemamo pojma što je dovraga učinio, na putu sam, dolazim”, nastavlja Luque.

Agustina Coachova slala je pak Luque poruke.

“U ovom trenutku je s timom u hitnoj, oživljavaju ga, ali nemaju velike šanse. Hitna je zakasnila deset ili petnaest minuta”, napisala je.

“Ušli smo u sobu, a Diego je bio hladan, jako hladan. Pokušali smo ga oživjeti i podići mu temperaturu, ali nismo uspjeli. Napustio sam sobu, ništa mi ne govore pa sam otišao. To je to. Augustina, to je ono što smo morali učiniti. Obitelj je bila svjesna svega, razgovarali smo”, odgovorio je Maradonin liječnik.