Najbolji tenisač svijeta Srbin Novak Đoković diskvalificiran je u 4. kolu US Opena jer je po završetku gema lopticom pogodio linijsku sutkinju.

Đoković je protiv Španjolca Pabla Carena Buste gubio s 5-6 u prvom setu kada je trostruki pobjednik US Opena izgubio živce nakon što je što je izgubio svoj servis. Đoković je udario lopticu svom snagom, a ona je pogodila linijsku sutkinju. Sutkinja je pala nakon što ju je loptica pogodila u vrat i pružena joj je medicinska pomoć. Đoković se odmah ispričao, ali mu je glavni sudac, prema pravilima i u suradnji sa supervizorom turnira, dosudio diskvalifikaciju.

Nakon toga Đoković je nesretnoj sutkinji uputio javnu ispriku putem društvenih mreža, međutim, reakcije svjetske javnosti ne prestaju i dan nakon incidenta je to glavna sportska priča.

Da je zaista sutkinja doživjela bolan udarac svjedoči i snimka iz drugog kuta gdje se jasno vidi da je jedva dolazila do zraka.

Unatoč tomu neki misle da je odglumila.

“Bit će čudo ako opet bude hodala”.

“Oh – drama. upravo je dobila na lotu”.

“Pretjerala je. Hvala vam što ste uništili teniski meč svima.”

“Umrla je od unutarnjeg krvarenja.”

“Hoće li se ikada oporaviti. Je li paralizirana? Ovo je gluma za Oscara”.

U međuvremenu, neki su se zaigrali i dali svoju procjenu brzine loptice u trenutku kad je pogođena.

Prema nekima je išla 130 km/h, a drugima maksimalno 85 km/h.

Doing a little calculation about the shot of nole to the judge, we have that it was around 130km/h…

PS: for the time it was simply taken by chronometer (0.3s approx)#USOpen2020 #Djokovic pic.twitter.com/PCgmkjll6n

— Bruno Bertoli (@95_bertoli) September 6, 2020