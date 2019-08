POJAVILA SE NOVA VERZIJA PRIČE OKO MANDŽUKIĆA: Evo zbog čega je zapravo propao njegov transfer u United

Spominjan i kao opcija u igračkoj razmjeni

Manchester United neće u ovom prijelaznom roku dovesti bivšeg hrvatskog reprezentativca Marija Mandžukića, za kojega su “crveni vragovi” ponovno iskazali interes nakon što su pristali prodati belgijskog reprezentativac Romelua Lukakua milanskom Interu za odštetu od 80 milijuna eura, a nisu uspjeli dogovoriti dolazak Mandžukićevog suigrača iz Juventusa Paula Dybale.

Mandžukić je spominjan i kao opcija u igračkoj razmjeni, dok su Manchester United i Juventus pregovarali o zamjeni napadača u kojoj je Lukaku trebao put Torina, a Dybala preseliti na Old Trafford. Tada su britanski i talijanski mediji objavili vijest kako su klubovi postigli dogovor oko odštete za 33-godišnjeg hrvatskog napadača, a Manchester dogovorio osobne uvjete s Mandžukićem i njegovim predstavnikom.

Ništa od posla

Za razliku od navodno postignutog dogovora s hrvatskim nogometašem, pregovori oko dolaska Paula Dybale propali su baš na osobnim uvjetima na kojima su inzistirali nogometaš i njegov zastupnik, nakon što su Juventus i Manchester dogovorili iznos odštete.

Nakon propalih pregovora s Dybalom, britanski Sky Sports je u četvrtak ujutro objavio kako je Manchester obnovio pregovore s Mandžukićem. No, tri sata prije isteka roka za dolaske igrača u engleske premijerligaše, iz istog izvora stigla je i vijest da Mandžukić neće biti pojačanje Manchester Uniteda u ovom prijelaznom roku.

Više varijanti

Nakon toga stiglo nje nekoliko verzija zašto je propao transfer bivšeg Vatrenog.

“Mandžukić je na ponudu sa Old Trafforda, koja je stigla jučer navečer, zatražio time out za odluku do jutros. Sama činjenica da je Manchester poprilično špekulirao sa tajmingom konkretiziranja ponude već nije bila baš po volji hrvatskom igraču. Linija Mandžukić – Manchester United traje već mjesec dana i uvjerljiv je dojam da se to otezanje nije svidjelo hrvatskom igraču. Stoga je u prijepodnevnim satima četvrtka Ivan Cvjetković, FIFA agent 33-godišnjeg Brođanina, priopćio negativan odgovor direktorima s Old Trafforda!”, objavile su Sportske novosti.

BBC pak tvrdi da se klubovi nisu mogli dogovoriti oko odštete, ali niti da Mandžukić nije uspio dogovoriti osobne uvjete. Times ističe da je tražio 150 tisuća funti, ali da je United zaključio da je to previše za ovog 33-godišnjeg napadača.

Talijanski Calciomercato donosi sasvim drugačiju priču. Oni tvrde da je Mandžukić dogovorio trogodišnju suradnju vrijednu 6,5 milijuna eura po sezoni, što je 35% više nego što zarađuje u Juveu. Međutim, navode da se talijanski prvak predomislio jer smatraju da im je potreban snažan igrač u napadu i zbog toga su se odlučili protiv prodaje.