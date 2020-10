POJAVILA SE FOTOGRAFIJA KOJA JE JAKO UZBUDILA NAVIJAČE REAL MADRIDA: ‘Ovo bi nam vrijedilo zlata…’

Nakon velike pobjede nogometne reprezentacije Norveške nad Rumunjskom (4:0) u Ligi nacija, pojavila se fotografija norveških zvijezda Martina Odegarda, koji je u nedjelju velemajstorski asistirao za pogodak mladom napadaču Erlingu Haalandu koji je protiv Rumunja zabio prvi hat-trick za reprezantaciju.

PORTUGAL I FRANCUSKA REMIZIRALI BEZ GOLOVA: BiH iznenadila Nizozemce, Englezi u derbiju bolji od Belgijanaca

Dvadesetjednogodišnji Odegard je nogometaš Real Madrida i predviđa mu se velika karijera u Kraljevskom klubu, a nakon utakmice pojavila se fotografija iz svlačionice ne kojoj je u društvu Haalanda, 20-godišnjeg napadača i čuda od djeteta koji briljira u njemačkoj Borussiji iz Dormunda.

Erling Håland scored his first hattrick for his country Norway today as they beat Romania 4-0 with Martin Odegard also contributing two Assists

Norway have some serious young talent on their hands 🔥 🇳🇴 pic.twitter.com/rVUbxCl1U7

— Football Fans Tribe 🇳🇬 ⚽ (@FansTribeHQ) October 11, 2020