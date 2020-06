POJAVILA SE FOTOGRAFIJA KOJA DOKAZUJE KOLIKO JE VELIK MESSIJEV UTJECAJ U BARCELONI: Kad on priča – svi šute, pa i trener

U posljednjoj utakmici subotnjeg programa 28. kola španjolskog nogometnog prvenstva vodeća Barcelona je s 4-0 u gostima dobila Mallorcu, koja se bori za opstanak.

Za Barcelonu strijelci su bili Arturo Vidal (2), Martin Braithwaite (37), Jordi Alba (79) i Leo Messi (90+3). Uz pogodak, Messi je dodao i dvije asistencije, za prvi i treći gol.

Lionel Messi on his return to football against Mallorca:

Nakon te utakmice na društvenim mrežama se proširila jedna fotografija koja pokazuje momčad Barcelone prilikom sastanka na terenu, a najzanimljivije je to što glavnu riječ ima upravo Messi, dok ga svi suigrači, ali i trener Quique Setién te njegov asistent Eder Sarabia pozorno slušaju.

📰 [SPORT] | The image of Messi worth more than a 1000 words.

In a viral image captured by the club, the Argentine is directing his teammates while they, including coach Quique Setien and his assistant Eder Sarabia, listen attentively to the No.10's instructions. pic.twitter.com/0GmSoM3rbT

