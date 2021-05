POGLEDAJTE ZBOG ČEGA JE BROZOVIĆ DOBIO CRVENI KARTON U VELIKOM DERBIJU: Vatreni je ‘divljački’ pokosio zvijezdu Juventusa

Nogometaši Juventusa u subotu su u 37. kolu Serie A svladali Inter s 3-2, u dvoboju starog i novog prvaka Italije, čime su povećali svoje izglede za plasman u Ligu prvaka.

Za Nerazzure su u tom susretu nastupila dva hrvatska reprezentativca – Ivan Perišić i Marcelo Brozović.

⚪ Ronaldo 24'

Lukaku 35' (P)

⚪ Cuadrado 45+3'

red card Bentancur 55'

Blue circle Chiellini 83' (OG)

⚪ Cuadrado 88' (P)

Red card Brozovic 90+2'

Juventus win a crazy Derby d'Italia to keep their Champions League hopes alive! pic.twitter.com/s9TNJsYms8

— abdallah walusimbi munakabanga (@muna_kabanga) May 15, 2021