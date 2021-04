Vatreni je odigrao svaku minutu u paklenom tjednu Real Madrida

Nogometaši Real Madrida obranili su u Liverpoolu dva pogotka prednosti iz madridskog dvoboja četvrtfinala Lige prvaka odigravši na Anfieldu utakmicu bez pogodaka te će protiv Chelseaja tražiti put prema još jednom finalu.

Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu i uglavnom bio usredotočen na svoje obrambene zadatke koje je obavio besprijekorno te s Kraljevskim klubom po sedmi put došao do polufinala Lige prvaka.

A koliko je dobar zapravo bio Modrić tijekom cijele ovogodišnje kampanje u Ligi prvaka govore i podaci koje je objavila Sofa Score. Samo pogled na ‘heat mapu’ vam zapravo govori sve o njegovom načinu igre. Vatreni igra po svuda na terenu, što je posebno zapanjujuće jer je najstariji igrač Reala. Međutim, jako pazi na životni stil kako bi što duže mogao igrati na vrhunskoj razini. Osim kvalitetnih priprema i treninga, to uključuje i prehranu te odmor.

Modrić je ove sezone imao 83,4 dodira s loptom po utakmicu, 91% preciznih dodavanja…. Sve to ga čini ključnim igračem u Zidaneovom stroju.

“Početkom sezone Zidane je prozvao Odegaarda kao Modrićeva zamjenika, koji je ove sezone trebao biti manje istaknut. No, planovi su jedno, a stvarnost drugo. To pokazuje da je Modrić danas i dalje iznad mnogih mlađih igrača”, poentirao je nakon El Clasica novinar Munda Deportiva, Manuela Brunu.

Modrić je tijekom paklenog tjedna za Real, u kojem su odigrali dvije s Liverpoolom i Barcelonom na terenu proveo svih 270 minuta što samo potvrđuje tezu da Zidane ne može zamisliti momčad bez njega.

No, to bi sada mogao biti problem za izbornik Zlatka Dalića. Real potencijalno do kraja sezone može odigrati još 11 utakmica, ako dođu do finala Lige prvaka. Ono je zakazano za 29. svibnja. Samo dva tjedna kasnije Vatreni će protiv Engleske otvoriti Euro. A kako smo vidjeli u posljednjim kvalifikacijskim utakmicama za odlazak na SP u Katar igra Hrvatske još uvijek najviše ovisi o kapetanu. Stoga je jako bitno da mu Zidane da malo predaha uoči završnice sezone, ali bojimo se da će se teško odreći usluga najboljeg igrača kada vodi bespoštednu bitku i u prvenstvu.