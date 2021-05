POGLEDAJTE TRENUTAK U KOJEMU JE TRENER INTERA SAZNAO DA MOURINHO STIŽE U ROMU: Njih dvojica imaju jako burnu prošlost

Mourinho će talijanskog prvoligaša Romu voditi od početka sljedeće sezone

Slavni portugalski trener Jose Mourinho od sljedeće sezone će voditi talijanskog prvoligaša Romu, u koju dolazi nakon što je dobio otkaz u engleskom Tottenhamu.

José Mourinho će u Romi imati godišnju plaću od sedam milijuna eura, što je daleko manje od 16 milijuna, koliko je imao u Spursima, koji su mu u travnju dali otkaz. No, Tottenham će u prvoj Mourinhovoj sezoni u Romi morati platiti ostatak iznosa, odnosno devet milijuna eura, objavio je talijanski Sky Sport.

Povratak u Italiju

Od kolovoza prošle godine Roma je u vlasništvu američke kompanije “Friedkin Group”, koju vode Dan i Ryan Friedkin. Prije par dan Roma je objavila je da konsolidirani dug kluba sa 31. ožujkom ove godine iznosi oko 265 milijuna eura, odnosno da je za tri mjeseca porastao za oko 12 milijuna.

Mourinho se tako vraća u Italiju nakon 11 godina. Vodio je Inter dvije godine (2008-2010) i osvojio je dva državna prvenstva, a u sezoni 2009–10. trostruku krunu (Ligu prvaka, Serie A i talijanski kup).

Veliki rivali

Kamere su snimile trenera ovosezonskog prvaka i Mourinhovog bivšeg kluba Intera, Antonija Contea, i njegovu reakciju kada je saznao da će Jose biti trener Rome od sljedeće sezone.

Conte i Mourinho bili su veliki rivali u Engleskoj, dok je Portugalac vodio Man. United, a Conte Chelsea, i znali su se ismijavati te vrijeđati jedan drugoga.

No, čini se da je to razdoblje gotovo jer je Conte, kada je saznao da Mourinho preuzima Romu, zaželio Portugalcu dobrodošlicu u Seriju A i istaknuo da je to dobra vijest za nogomet u Italiji.

