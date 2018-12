POGLEDAJTE ŠTO MIRKO FILIPOVIĆ MOŽE S 44 GODINE: ‘Šest mjeseci nisam to mogao raditi zbog ozljede i operacije…’

View this post on Instagram

nema boljeg osjecaja nego kad je čovjek zdrav i u formi..6 punih mjeseci se nisam mogao istezati radi ozljede i operacije.ali tijelo pamti više od 30 godina svakodnevnih treninga i brzo se vraca u formu,ako ste uporni i disciplinirani.posvetite paznju vašem tijelu i odvojite barem pola sata dnevno za trening i zdrav život,vratiti ce vam se visestruko.👊💪