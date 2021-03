Iliju Sivonjića utakmica protiv Cibalije 2009. je planetarno proslavila. Tadašnji napadač Dinama nije to zaslužio zbog golova i dobre igre, već zbog promašaja stoljeća. Međutim, ono što je u četvrtak navečer promašio kapetan Manchestr Uniteda Harry Maguire sasvim sigurno će konkurirati pokušaju bivšeg dinamovca.

"That miss defies physics." 😳 – Neil Lennon

The definition of a 'harder to miss than score' moment for Harry Maguire.

Listen via the @BBCSounds app 👇

🎧📲: https://t.co/5Du5Yilmm1#bbcfootball #MUNACM #UEL pic.twitter.com/Pmd80wtiNB

— BBC 5 Live Sport (@5liveSport) March 11, 2021