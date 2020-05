POGLEDAJTE OGROMAN PROMAŠAJ NOVOG HADUKOVOG NAPADAČA: Splićani neće biti sretni kada ovo vide

Grčki napadač Dimitris Diamantakos od ovog ljeta trebao bi postati nogometaš splitskog Hajduka, objavio je prije nekog vremena Dalmatinski portal. Trenutno Grk igra za njemačkog drugoligaša St. Pauli koji je u subotu teško poražen na gostovanju kod Darmstadta s 4:0.

[VIDEO] HAJDUK DOGOVORIO PRVO VELIKO LJETNO POJAČANJE: Iz Njemačke stiže opasan napadač zanimljiva prezimena

Diamantakos je odigrao pola sata te utakmice, u igru je ušao u 61. minuti, a u sučevoj nadoknadi vremena mogao je postići počasni pogodak za svoju momčad.

Dimitris Diamantakos to join Hajduk!

The 27 year old Greek striker has been reported to have agreed terms with the 'Bili' to join at the start of next season. His contract with St. Pauli will run out in the following weeks this season he has got 8 goals and 2 assists for them. pic.twitter.com/EHjBp8aJCl

— 🇭🇷Croatian Football🇭🇷(Stay at 🏠) (@CroatiaFooty) May 18, 2020