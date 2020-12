Nogometaši Real Madrid izgubili su na gostovanju kod Šahtara u petom kolu Lige prvaka te su došli na korak ispadanja iz toga natjecanja.

REAL NAKON ŠOKANTNOG PORAZA DOŠAO NA RUB ISPADANJA IZ LIGE PRVAKA: Nevjerojatna pogreška i majstorija Izraelca skupo koštali Madriđane

Gol za 1:0 u 57. minuti zabio je Dentinho do kojega je lopta u kaznenom prostoru Reala stigla nakon konfuzne reakcije gostujućih braniča.

Konačan rezultat postavio je Solomon u 83. minuti. Izraelski napadač koji je nakon prodora po sredini ušao u kazneni prostor Madriđana i s petnaestak metara neobranjivo pogodio.

Kako su se o tom trenutku osjećali igrači Reala najbolje govori fotografija koja se pojavila na društvenim mrežama. Očaj u njihovim očima i više je nego vidljiv.

U međuvremenu, oglasio se dobro upućeni novinar Dermot Corrigan. Objavio je nakon susreta kako Madriđani definitivno ne žele igrati u Europskoj ligi te da će sve napraviti da se izvuku iz nje.

Been told that Madrid definitely do not want to play in the Europa League, and would do everything they could to get out of it…

— Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) December 1, 2020