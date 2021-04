POGLEDAJTE NEVJEROJATNE SCENE IZ NJEMAČKE: Nogometaši bježali pred bijesnim navijačima nakon ispadanja iz lige

Kultni njemački klub Schalke u utorak je izgubio sve izglede za ostanak u Bundesligi, prvom razredu tamošnjeg nogometa po prvi put nakon 33 godine.

BAYERN STIGAO NA KORAK DO NASLOVA: Olmov Leipzig kiksao, Schalke prvi put nakon 33 godine ispao iz lige

Arminia je u Bielefeldu svladala Schalke s 1-0 i povećala svoje izglede za opstanak u Bundesligi, dok je momčad iz Gelsenkirchena i matematički ostala bez mogućnosti opstanka. Klos je u 50. minuti postigao pobjednički pogodak za Arminiju koja je skočila na 14. mjesto s 30 bodova.

Nakon što su se igrači Schalkea vratili u Gelsenkirchen, njihov je autobus dočekalo oko 500 navijača koji su ih vrijeđali i gađali jajima, a na društvenim mrežama se poijavio i videozapis na kojemu nogometaši bježe pred bijesnim pristalicama svojeg kluba.

“Uth, you son of a bitch!”

Schalke players were confronted and chased by some of their Ultras last night when they arrived back in Gelsenkirchen. Came after their first relegation since 1988 was confirmed last night.

This video has been doing the rounds on What’s App. pic.twitter.com/1CiFFWFfCF

