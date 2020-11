POGLEDAJTE NEOPROSTIVU POGREŠKU ZVIJEZDE INTERA: Benzema poslije ovog nije imao težak posao

Nogometaši Real Madrida iskoristi su poklon igrača Intera u 26. minuti susreta trećeg kola Lige prvaka. Naime, Hakimi je loše poslao lotu prema Samiru Handanoviću. To je iskoristio Karim Benzema, koji ju je presjekao i onda s lakoćom matirao slovenskog vratara.

Malo potom Sergio Ramos je povećao vodstvo domaćina. U 34. minuti zabio je glavom nakon ubačaja iz kornera, da bi dvije minute kasnije Martinez smanji na 2:1.

🤦‍♂️ Achraf Hakimi forgets he no longer plays for Real Madrid to put it on a plate for Karim Benzema to score the opener vs Inter

⚪️ The Frenchman has now had a direct hand in six goals in his last four appearances pic.twitter.com/Io8SsKPYAE

