Još jedan All star vikend je iza nas

Momčad LeBrona Jamesa svladala je momčad Kevina Duranta sa 170-150 u ovogodišnjoj “All Star” utakmici američke profesionalne košarkaške NBA lige igranoj u Atlanti, a za najkorisnijeg igrača susreta proglašen je Giannis Antetokounmpo.

Prije same utakmice održana su i natjecanja u zakucavanjima, tricama i vještinama.

Najbolji u zakucavanjima bio je 21-godišnji član Portland Trail Blazersa Anfernee Simons koji je u finalu nadmašio novaka New York Knicksa Obija Topina. Ovbaj put natjecanje u zakucavanjima nije oduževilo košarkaške poklonike. Legendarni Magic Johnson poručio je da ovo nije bilo baš najuzbudljivije natjecanje koje je gledao.

Finale natjecanja u tricama bilo je vrlo zanimljivo, branič Utah Jazza Mike Conley postavio je letvicu vrlo visoko s 27 bodova prije no što je na teren stupio Stephen Curry. Branič Golden State Warriorsa je stigao do 23 boda uoči posljednjih pet lopti koje je imao na raspolaganju, pogodio je tri od prve četiri i stigao do 26 te mu je za kraj ostala šarena lopta koja vrijedi dva boda. Pogodio je i stigao do 28 i pobjede.

TBH this wasn’t the most exciting Slam Dunk competition I’ve ever seen. 🤷🏾‍♂️ — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) March 8, 2021

U natjecanju u vještinama pobijedio je Litvanac Domantas Sabonis iz Indiana Pacersa, on je lani završio kao drugi u ovom natjecanju, no ove je godine otišao korak dalje u finalu svladavši crnogorskog centra iz Orlando Magica Nikolu Vučevića.