POGLEDAJTE KAKO SU ORGANIZATORI SP-A PREDSTAVILI KAUBOJE: ‘To je naša najveća snaga, a uvijek se može u svemu napredovati’

Deseti je dan priprema hrvatske rukometne reprezentacije za Svjetsko prvenstvo od kojeg nas dijele još tri dana. uoči odlaska u Egipat pred medije su stali Marino Marić i Marin Šipić.

“Imamo nacrte naše igre za SP , moramo se još uigrati i trenirati ova dva dana. Mlađi igrači imaju iskustva koje skupljaju u klubovima, ali i u reprezentaciji. Optimist sam i mislim da nećemo imati velikih problema. Oni i na treninzima izgaraju, to je nešto predivno i drago mi je da dobiju priliku da igraju i da vidi cijela hrvatska javnost da se mi možemo osloniti na našu mladost. Znam i kad sam ja bio mlad koliko to znači mladom igraču. Stariji igrači nisu kamen spoticanja mlađima. Prvenstva su veliki motivi i za mene je to veliki užitak i velika motivacija. Nadamo se da će biti sve dobro i vidjet ćemo slijed događaja na SP. Egipat je specifičan sam po sebi, ugodna je klima, a što se tiče izolacije, uvijek na prvenstvima smo fokusirani na treninge i utakmice, pričamo zajedno, tako da smo mi praktički na svakom turniru izolirani od vanjskog svijeta“, rekao je Marić.

“U prvoj utakmici protiv Španjolske vidjeli smo na čemu smo. Imali smo više treninga, isprobali smo neke nove stvari i mislim da nije veliki problem što smo imali samo jednu utakmicu u pripremama. Uvježbavamo napad i obranu, taktiku radimo, malo teretane i tako. Uvijek se može u svemu napredovati. Mislim da je naša najveća snaga zajedništvo ekipe koje imamo. Svi savjetujemo jedan drugoga, želimo pomoći jedan drugome, uvijek ćeš pomoći, odnosno saslušati. Dani su nam slični tu dok smo na pripremama, doručak, trening, ručak pa spavanje, onda trening i navečer spavanje”, dodao je Šipić.

