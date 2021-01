POGLEDAJTE KAKO JE HOFFENHEIM ČESTITAO KRAMARIĆU NA PET GODINA U KLUBU: ‘Na današnji dan stigao je jedan Hrvat…’

Napadač hrvatske reprezentacije Andrej Kramarić (29) prije točno pet godina postao je igrač njemačkog Hoffenheima, u koji je stigao iz Leicestera.

Kramarić je u tom vremenu izgradio status neupitnog prvotimca i jednog od najboljih napadača u Bundesligi. On je izjednačio rekord Ivice Olića i s njim sa 72 gola dijeli prvo mjesto najboljih hrvatskih strijelaca u Bundesligi, a samo je pitanje kad će “podebljati” svoj konto i zasjesti sam na vrh.

Andrej Kramaric has drawn level with Ivica Olic as the all-time leading Croatian goalscorer in the Bundesliga 🎯🇭🇷

7️⃣2️⃣ and counting for the @tsghoffenheimEN man ⚽ pic.twitter.com/gjXINR4k5h

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 21, 2021