POGBA REKAO ZA KOJI KLUB ŽELI IGRATI: Ovo će potpuno razbjesniti navijače Manchester Uniteda

Dvadesetsedmogodišnji veznjak Paul Pogba jedan je od najboljih francuskih nogometaša i velika zvijezda engleskog Manchester Uniteda.

PAUL POGBA IMA KORONAVIRUS: Izbornik objavio lošu vijest, Francuzi protiv Vatrenih bez jedne od svojih najvećih zvijezda

On je član Uniteda od 2016. godine, kada je na Old Trafford stigao za više od 100 milijuna eura iz talijanskog Juventusa.

Manchester United and France midfielder Paul Pogba said he would love to play for Real Madrid one day but for now his focus is on helping his club side improve on their poor start to the Premier League season.https://t.co/qg3svKsTbM

— Game Yetu (@GameYetu) October 8, 2020