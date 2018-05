POČINJE BITKA ZA NAJBOLJEG STRIJELCA SERIE A: ‘Tri velikana spremna su dati preko 100 milijuna za njega’

Argentinski nogometaš neće ovog ljeta vidjeti Rusiju, ali bi mogao promijeniti klub.

Iza Maura Icardija najbolja je sezona u karijeri. S 29 golova u Serie A podijelio je naslov najboljeg strijelca s Lazijevim Cirom Immobileom. Otkako je prije pet godina došao u Inter ukupno je dao 100 ligaških golova u 159 utakmica. Unatoč svemu tomu za njega nije bilo mjesta na popisu Jorgea Sampaolija za Svjetsko prvenstvo u Rusiju.

No, utjeha mu može biti da je svojom top formom privukao interes brojnih europskih divova i bogataša. Barcelona, Real Madrid, PSG i Chelsea vrlo bi ga rado vidjeli u svojim redovima. Njegova supruga u menadžerica Wanda Nera progovorila je o tome u razgovoru za Radio Metro. Otkrila je da je nekoliko klubova voljno Interu isplatiti njegovu otkupnu klauzulu od 110 milijuna eura.

Pritisak velikana

“Nekoliko velikih klubova spremno je na to. Istina je da je ogromna, ali s obzirom na to kako se brojke kreću trenutno to se ne čini toliko izuzetnim za igrača poput njega. Njegova otkupna klauzula je 100 milijuna eura, ali se može aktivirati samo tijekom nekoliko tjedana u lipnju”, rekla je Nera te je dodala da je napadaču prioritet ostati u klubu.

“Puno klubova stavlja pritisak na njega, ali njegov prioritet je ostanak. Imat će sastanak sa sportskim direktorom i njegov prioritet od sada je ostanak”, dodala je i nastavila.

“Iritira me kada ga ljudi podcjenjuju pogotovo jer ga žele tri najjača kluba na svijetu. Vidjet ćemo što će biti s Interom, ili će potpisati novi ugovor ili će otići. Prioritet je ostanak i cilj je to riješiti prije odlaska na odmor”, završila je.