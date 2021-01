POCHETTINO NAKON PRVE UTAKMICE NA KLUPI PSG-A PROZVAO VELIKU ZVIJEZDU: ‘Neću se suzdržavati, mora se poboljšati…’

Aktualni francuski prvaci, nogometaši pariškog PSG-a odigrali su samo 1:1 kod St. Etiennea u prvoj utakmici novoga trenera Argentinca Mauricia Pochettina.

NIKO KOVAČ S MONACOM OSTVARIO VELIKU POBJEDU: Pochettino se nije baš najbolje proveo u debiju za PSG

Parižani se nakon ovog remija nalaze na drugom mjestu prvenstvene ljestvice, s 3 boda manje od prvoplasiranog Lyona.

One point against a tough team, another opportunity on Saturday 🔴🔵 #allezparis pic.twitter.com/FlMTxkbQn1

— Ander Herrera (@AnderHerrera) January 6, 2021