Košarkaši Los Angeles Clippersa ušli su u novu sezonu NBA lige pobijedivši na startu aktualne prvake Lakerse sa 116-109, dok su Brooklyn Netsi s uvjerljivih 125-99 svladali Golden State Warriorse u svom Barclays Centeru.

U večeri kad su dobili svoje prstene kao uspomenu na NBA naslov osvojen “pod balonom” u Orlandu, Lakersi nisu uspjeli kao pobjednici izaći u gradskom derbiju. Konačnih 116-109 još je i dobar rezultat, s obzirom na to da su Clippersi pred kraj prve četvrtine imali prednost od 22 koša (39-17).

Lakersi su uspjeli u drugoj četvrtini taj zaostatak svesti na samo dva koša manjka na poluvremenu (56-54), na pet minuta do kraja treće četvrtine došli su do izjednačenja (75-75), ali nijednom nisu uspjeli steći prenost. Kad je trebalo prelomiti utakmicu Clippersi su imali iznimno raspoloženog Paula Georgea koji od svoja 33 koša njih 24 postigao u drugom poluvremenu.

Paul George led the @LAClippers with 33 points, his third consecutive 30-point game vs. the Lakers. PG becomes the first Clippers player to reach 30 points in three straight Clippers vs. Lakers matchups since the franchise moved to Los Angeles in 1984. @EliasSports pic.twitter.com/Tf5atYs69U

Kawhi Leonard je za pobjednike ubacio 26 koševa, a Serge Ibaka je postigao 15 poena u svojoj prvoj utakmici u dresu Clippersa u kojima je na poziciji startnog centra zamijenio hrvatskog reprezentativca Ivicu Zubca.

No, Zubac se odlično snašao i u ulozi prve alternative na visokim pozicijama. Igrao je 26 i pol minuta te za to vrijeme ubacio 11 koševa, imao šest skokova, po jednu asistenciju i osvojenu loptu te jednu blokadu na LeBronu Jamesu, a obavio je i veliki dio posla oslobađajući prostor i postavljajući blokove za suigrače, što se u statistici ne vidi.

LeBron James played just 28 minutes in the Lakers season opener, the fewest in a season opener in his career.

It also marked the first season opener that he failed to record a double-double since 2014. pic.twitter.com/sU4JDtPcA6

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 23, 2020