POČELE PRIPREME ZA FINALE DAVIS CUPA: Krajan progovorio o jedinoj dvojbi uoči povijesnog obračuna s Francuzima

Pred hrvatskom teniskom repreezntacijom finale je Davic Cupa.

Hrvatska reprezentacija – s iznimkom Marina Čilića, koji bi se suigračima trebao pridružiti u nedjelju poslijepodne – stigla je u Lille i odmah odradila prvi trening. Nije se gubilo vrijeme, jer se treba prilagoditi na zemljanu podlogu, na kojoj će se predstojećeg vikenda, od 23. do 25. studenog, održati finalni susret Davis Cupa za 2018. godinu između Francuske i Hrvatske.

“Teren je stvarno dobar. To nije onaj na kojem ćemo igrati meč, jer je ovo igralište za trening na kojem ćemo biti do srijede, no možda je i bolji nego što smo očekivali. Uvjeti su dobri i zadovoljni smo”, kazao izbornik Željko Krajan.

Francuzi su obećali da će igralište za trening biti jednako onom na kojem će se održati finalni susret. Ako doista bude tako koliko će uvjeti odgovarati našem sastavu?

Podloga dobra

“Nemamo prostora da se žalimo na podlogu. Mislim da je dobra. Nakon samo jednog treninga teško mi je procijeniti brzinu, no ionako neće biti jednako kao na meču, jer će temperatura u dvorani biti viša, pa će i lopta ići brže. Teren nije prespor, to je najbitnije. Isti ljudi i ista firma rade i igralište za trening i ono u dvorani, tako da s podlogom neće biti problema.”

Za finale je prijavljen isti sastav kao u Zadru, dakle Marin Čilić, Borna Ćorić, Franko Škugor, Mate Pavić I Ivan Dodig. Je li bilo dvojbi?

“Jedino oko para. Imamo i Nikolu Mektića koji je jedanaesti na svijetu, igrao je na Mastersu, te definitivno ima mjesta u ovoj ekipi. To je bila dvojba, a iako nije među petoricom nominiranih Nikola je s nama ovdje na treningu kao šesti igrač. Imamo nekoliko dana za trening, dovoljno vremena da isprobamo kombincije za meč parova. To je uglavnom bila jedina dvojba.”

Domaćini bez Gasqueta

Francuzi su u posljednji trenutak ostali bez Richarda Gasqueta. Koliko to mijenja u odnosu snaga, iako treba voditi računa da izbornici do sat vremena uoči ždrijebanja u četvrtak mogu promijeniti dvojicu igrača?

“Da, Francuzi mogu napraviti promjene uoči ždrijebanja, no sigurno da im je Gasquetov otkaz najteži udarac do sada. Vjerujem da su baš zbog njega izabrali zemljanu podlogu, da im je on u tome bio najčvršća karika i taj im otkaz ne ide u prilog. Međutim, trenutno je Francuska najbolja reprezentacija na svijetu, posljednji je poraz doživjela baš proiv nas u Zadru 2016., a u međuvremenu je u svim susretima pobijedila iako nije igrala u najjačem sastavu.

Na taj način su Francuzi osvojili Davis Cup. Imaju širinu, puno igrača. Recimo, u polufinalu su imali Benoîta Pairea, koji je ušao u ekipu i pobijedio. Sada imaju Jérémyja Chardyja koji dugo nije bio u sastavu, a može odigrati dobar meč. Svi su opasni i pokazuje se da u Davis Cupu ne igra pojedinac nego momčad, presuđuje momčadski duh. Ipak, sve ovo nama malo više ide u prilog i stavlja nas u ulogu favorita”, rekao je Željko Krajan.