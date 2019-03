POČELA OPERACIJA POGBA: Pet je ključnih aktera, ali samo zbog ovog dvojca United bi mogao dati zeleno svjetlo

Nakon riječi trenera Reala glasine oko transfera su se još više pojačale

Jako mi se sviđa Pogba i to nije ništa novo. Osobno ga poznajem. Malo je igrača poput njega i jako puno toga donosi. On je veznjak koji zna igrati u oba smjera. Nije dio moje momčadi, igra za United. Ako je rekao da mu je san igrati za Real i ako želi doći ovdje jednog dana ne vidim razloga zašto ne bi došao. Rekao je to Zinedine Zidane u subotu tijekom konferencije za novinare. Očekivano, španjolski mediji već su započeli operaciju Pogba.

Railola putuje u Manchester

Marca piše da su u Realu optimističniji po tom pitanju, ali ističu da su na Bernabeu svjesni da operacija neće biti jednostavna niti jeftina. United je platio Pogbu 114 milijuna eura 2016. i pod ugovorom je do ljeta 2021. Madridski list piše da će Pogbin menadžer mino Railola uskoro otputovati u Manchester kako bi vidio kakva je pozicija kluba po ovom pitanju.

Kroos i Bale u suprotnom smjeru

I As se raspisao o ovoj temi. Pišu da je pet ljudi ključno za ovu operaciju. Osim samog igrača , koji će zahtijevati plaću od 14 milijuna eura čime bi bio najplaćeniji u Madridu, i Zidanea tu su još navedeni Railola, ali i Kroos te Balea.

Otegotna je okolnost što su Raiola i Perez u lošim su odnosima od 2014. kada je poznati agent postigao dogovor s generalnim menadžerom klub Joséom Ángelom Sánchezom oko Pogbe, ali je Perez na kraju odbio dati zeleno svjetlo. Kroos i Bale pak dugogodišnje su želje Uniteda. Budućnost dvojca visi u zraku i upravo bi njih Zidane mogao iskoristiti kako bi uvjerio engleskog velikana na prodaju.