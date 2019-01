POBUNA ZBOG VELIKE NEPRAVDE NA SP-U: ‘Kako je to moguće, to nije pošteno i opasno je za zdravlje igrača’

Nezamislivo je da se na nogometnom SP-u ovako nešto dogodi.

Ne razumijem kako je moguće da igramo četiri utakmice u pet dana. To nije pošteno i trebalo bi se mijenjati. To je opasno za zdravlje igrača, potreban im je slobodan dan, a jedini koji smo imali potrošili smo na putovanje od Münchena do Kölna. O tome bismo trebali razgovarati.

Tim je riječima islandski izbornik Gudmundur Gudmundsson kritizirao raspored utakmica na Svjetskom prvenstvu.

Dan za danom

Naime, posljednja dva dana dosta se govori o promjenama termina susreta. To je zadesilo i Hrvatsku. Kauboji su trebali s Francuskom igrati u srijedu u 20:30 sati, ali je susret pomjeren na 18 na traženje domaćina. Naime, Njemačka i Danska su kao domaćini privilegirani i iskoristili su svoje pravo da biraju termine.

Oni tako igraju svoje tri utakmice druge faze u subotu, ponedjeljak i srijedu, dok npr. Island igra u subotu, nedjelju i srijedu, baš kao i Francuska. Znači domaćini su se uz pristanak IHF-a pobrinuli da poslije svake utakmice imaju dan odmora što nije slučaj s drugima.