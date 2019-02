PLZEN GORI PAR SATI PRIJE UTAKMICE: Dinamovi navijači izazvali ludnicu, od ove snimke naježit će se svaki istinski fan

Hrvatski prvak po prvi put nakon skoro pola stoljeća dočekao je proljeće u Europi

Nogometaši zagrebačkog Dinama u 21 sat u Doosan Areni u Plzenu igraju prvi susret 16-ine finala Europske lige protiv Viktorije.

“Jako smo sretni i ponosni što smo ostvarili ovo do sada, kao i na to što ćemo ostvariti. Ekipa je u odličnom stanju, držimo balans da igrači ipak nisu premotivirani. Ne smijemo dozvoliti da izgore u prevelikoj želi. Imamo dobru atmosferu, pričamo o svemu i sutra ćemo se pozabaviti protivnikom. Nisu dobili previše informacija o Viktoriji jer želimo da budu što više fokusirani sami na sebe i da obave svoje zadatke na terenu kvalitetno. Ako to postignemo siguran sam da ćemo napraviti dobar rezultat,” poručio je Nenad Bjelic uoči utakmice.

Bez nedoumica

Strateg hrvatskog prvaka nije želio otkrivati ‘karte’ s kojima će se suprostaviti Česima.

“Nisam imao nedoumica oko sastava. Donio sam odluku za početni sastav. Nadam se da će to biti uspješna kombinacija i da će dečki koji će istrčati na teren odigrati jednu veliku utakmicu i donijeti dobar rezultat za susret u Zagrebu”, dodao je.

U međuvremenu, par sati prije utakmice atmosfera među Dinamovim navijačima je užarena.