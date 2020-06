ESPN-ovi novinari Ariel Helwani, Brett Okamoto, Marc Raimondi i Jeff Wagenheim, kojima je specijalnost MMA, osvrnuli su se na treću borbu između Stipe Miočića i Daniela Cormiera koja je na rasporedu 15. kolovoza. Bit će to ujedno i Cormierov oproštaj pa mu je svakako cilj otići u mirovinu s pojasom UFC-ova teškaškog prvaka.

CORMIER ODMAH PO POTVRDI MEČA POSLAO PORUKU MIOČIĆU: Bi li se Stipe nakon ovog trebao zabrinuti?

“MIslim da će ova borba biti slična prošloj što znači da će se Cormier oslanjati na svoje hrvačke vještine, dok će Miočić nastojati držati borbu na nogama. Uvjeren sam da će Miočić opet pokušati s udarcima u tijelo pa će biti zanimljivo vidjeti je li Cormier naučio lekciju iz njihove druge borbe”, kazao je Helwani.

“Ovo je najveća borba u povijesti UFC-ove teške kategorije. Miočić je jedini tri puta zaredom obranio naslov, a Cormier je u cijeloj karijeri izgubio samo od dvojice boraca. Miočića i najvećeg svih vremena – Jona Jonesa. Ulog je pojas prvaka, ali što je još važnije, pobjednik će se moći nazivati najvećim teškašem svoje ere. Ulozi su ogromni. Radi se o dva jako pametna borca i vidjet ćemo što su naučila iz njihove dvije prijašnje borbe. Također, smatram da će se ova borba kao i ranije dvije završiti nokautom”, mišljenja je Okamoto.

This one is for all the marbles. 1-1, both knockouts but great fights, I can’t wait to fight this dude again!! Now it’s time to work as hard as I ever trained. #weareaka #zinkinsportsmanagement #2xheavyweightchamp 2xlightheavyweightchamp pic.twitter.com/BvyhectS4X

— Daniel Cormier (@dc_mma) June 9, 2020