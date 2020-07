Čelnici Manchester Cityja su na trodnevnom saslušanju u lipnju isticali da su optužbe na njihov račun netočne

Engleski nogometni prvoligaš Manchester City ipak će moći nastupati u europskim kup natjecanjima nakon što je u ponedjeljak Međunarodni sportski sud u Lausannei (CAS) usvojio žalbu Cityja na dvogodišnju zabranu nastupa, koju mu je izrekla Uefa zbog navodnog kršenja pravila financijskog fair-playa.

PRESUDA KOJA ĆE ODJEKNUTI U NOGOMETNOM SVIJETU: Konačno je odlučeno može li City igrati u Ligi prvaka

Međunarodni sportski sud uvažio je argumente Manchester Cityja, te je objavio da City nije kršio pravila financijskog fair-playa time što je novac dobiven od investicijskog fonda na čijem je čelu vlasnik kluba šeik Mansour bin Zayed Al Nahyan prikazao kao prihod od sponzora. Zbog toga je CAS u ponedjeljak ukinuo dvogodišnju suspenziju, a novčana kazna od 30 milijuna eura smanjena je na 10 milijuna eura.

Sumnjive akrobacije

Uefa je prošle godine, kada su se u europskim medijima pojavili dokumenti “Football Leaks”, pokrenula istragu o sumnjivim “financijskim akrobacijama” u Manchester Cityju. Istragom je Uefa došla do zaključka da je prihod od sponzora u razdoblju od 2012. do 2016. bio “friziran”, odnosno da novac nije došao od glavnog sponzora Etihada, zrakoplovne kompanije iz Abu Dhabija, već od vlasnika kluba šeika Mansoura bin Zayeda Al Nahyana, koji je na čelu ADUG-a, jednog od najvećih investicijskih fondova na svijetu. Zbog toga je Uefa sredinom veljače ove godine izrekla Manchester Cityju dvogodišnju zabranu nastupa u europskim kup natjecanjima te novčanu kaznu od 30 milijuna eura.

Čelnici Manchester Cityja su na trodnevnom saslušanju u lipnju isticali da su optužbe na njihov račun netočne, te da istražitelji Uefe uopće nisu uzeli u obzir dokaze koje im je dostavio klub.

UEFA takes note of the decision taken by the Court of Arbitration for Sport to reduce the sanction imposed on Manchester City FC… — UEFA (@UEFA) July 13, 2020

Nakon što je stigla konačna presuda oglasila se i Uefa. Poručili su kako smatraju da CAS nije uzeo u obzir mnogobrojne dokaze koje su skupljali tijekom pet godina, ali se neće žaliti na civilnim sudovima.

No, zato su reagirali bojni nogometni poklonici koji smatraju da je ovo kraj FFP-a.

Na društvenim mrežama je pokrenut #RIPFinancialFairPlay i mnogi smatraju da će klubovi sada moći raditi što god žele te da jedino što trebaju napraviti je pripremiti deset milijuna eura za dobivanje suradnje s Uefom.

Hard to see how UEFA’s FFP rules can survive this. In fact, can UEFA survive the ramifications? — Gary Lineker (@GaryLineker) July 13, 2020

Oglasio se, inače, i legendarni engleski napadač Gary Lineker. Poručio je kako ne vidi kako Uefin FFP može preživjeti nakon ovoga. Štoviše, pita se može li Uefa preživjeti posljedice ove odluke.