Pljušte reakcije na sve strane nakon što je 12 bogatih europskih klubova postiglo kasno u nedjelju dogovor o osnivanju novog nogometnog natjecanja Superlige u kojoj bi sudjelovalo 20 klubova.

UEFA NAJAVILA RIGOROZNE SANKCIJE: Modrić, Rebić, Brozović, Perišić i ostali više neće moći igrati za Hrvatsku?

“Do osnivanja nove lige došlo je u trenutku kada je svjetska pandemija koronavirusa ubrzala nestabilnost sadašnjeg ekonomskog modela u europskom nogometu. Tijekom godina su klubovi osnivači ove lige imali za cilj popraviti kvalitetu i intenzitet postojećih europskih natjecanja, a posebno stvoriti turnir na kojem bi se najbolji klubovi i igrači mogli češće međusobno natjecati”, navedeno je u priopćenju Real Madrida.

Međutim, to je izazvalo buru reakcije. Oglasile su se brojne igračke legende. Odjeknula je ponajviše izjava ikone Manchester Uniteda, Garyja Nevillea.

“Ovo je sramotno. Navijač sam Uniteda 40 godina, ali zgrožen sam. Gadi mi se odluka Uniteda i Liverpoola. Taj Liverpool je klub naroda, klub navijača… United su stvorili radnici, a sada taj klub želi otići u ligu u kojoj ne može ispasti. To je potpuno sramotno. Vlasnici ovih klubova nemaju nikakve veze s nogometom u Engleskoj. Navijači trebaju zaštitu. Nisam ja protiv novca u nogometu, i ja sam zaradio od nogometa i ulažem novac u nogomet, ali postoje neki principi, treba omogućiti jednom Leicesteru da ide u Ligu prvaka ako osvoji Premierligu. United nije u Ligi prvaka, Arsenal nije u Ligi prvaka, Tottenham nije u Ligi prvaka i oni žele Bogom dano pravo da budu tamo. To je cirkus. Što je previše, previše je”, kazao je bivši igrač Uniteda.

Gary Neville is the people's hero right now. Unreal piece of television about the European Super League. pic.twitter.com/ypdQbdQfs7

A u ponedjeljak se oglasio i hrvatski reprezentativac Dejan Lovren.

“Nogomet će u bliskoj budućnosti biti na rubu propasti. Nitko ne gleda širu sliku, samo onu financijsku. Nadam se da ipak možemo riješiti ovu neugodnu situaciju”, napisao je.

Football will be in the near future on a brink of complete collapse. Nobody is thinking about the bigger picture, only the financial side.

I still believe we can solve this unpleasant situation.

— Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) April 19, 2021