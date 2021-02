PLJAČKAŠ MU UPERIO PIŠTOLJ U GLAVU, PRIJETIO DA ĆE GA UBITI: Sve se promijenilo kada mu je rekao za koji klub navija

Pljačkaš se zaustavio pored jednog čovjeka i uperio mu pištolj u glavu te ga pokušao opljačkati

Snimka jedne ulične pljačke u Brazilu obilazi svijet.

[FOTO, VIDEO] JEDAN NAVIJAČ POGINUO U ZASTRAŠUJUĆEM SUKOBU: Kaos prije utakmice, korišteni pištolji, palice, šipke i eksploziv srednjeg dometa

Pljačkaš na motociklu je pokušao opljačkati jednog čovjeka, prijetio mu i uperio pištolj u njegovu glavu. No, na sreću nije došlo do tragičnog ishoda, a za to je zaslužan – nogomet.

Zajednička ljubav

Čovjek je počeo razgovarati s pljačkašem i rekao mu da navija za Palmeriras, što ga je spasilo jer je i razbojnik navijač istog kluba.

Nakon što je shvatio da navijaju za istu momčad, pljačkaš je samo produžio dalje.

OVDJE pogledajte kako je to izgledalo.