Hrvatska tenisačica Petra Martić svoj je nastup na WTA turniru u Pragu okončala u 2. kolu, bolja od nje bila je Čehinja Kristyna Pliškova sa 6-1, 7-5 nakon sat i 18 minuta igre.

Bio je ovo drugi međusobni dvoboj 29-godišnje Martić i 28-godišnje Pliškove te je omjer u pobjedama poravnat na 1-1.

Prvi je set trajao samo 21 minuta, a Martić je dva puta gubila svoj servis, prvi put u svom prvom servis-gemu, a drugi put kod zaostatka 1-4. Naša najbolja tenisačica tijekom prve dionice imala je samo dva “winnera” uz devet neprisiljenih pogrešaka, dok je Pliškova imala devet “winnera” i tri neprisiljene pogreške. Jedinu pravu priliku Martić je imala u trećem gemu kada je na servis Pliškove stigla do 15-40, no nije iskoristila ponuđenu priliku na drugi servis Čehinje.

