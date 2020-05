Za Hrvatsku je upisao 114 nastupa

Legendarni hrvatski vratara Stipe Pletikosa prije četiri godine oprostio se od nogometa. Bilo je to u dresu Deportiva protiv Real Madrida na stadionu Riazor. Povodom toga prisjetio se velike geste predsjednika Kraljevskog kluba Florentina Pereza.

“Nakon utakmice otišao sam u Realovu svlačionicu jer je moj tada šestogodišnji sin to želio. Kad smo bili tamo razgovarao sam s Modrićem i Kovačićem te Baleom jer smo igrali u Tottenhamu. Perez je mi je tada prišao , stisnuo mi ruku, čestitao mi na zadnjoj utakmica, a onda je rekao igračima da njegovo sinu daju nekoliko dresova. On je tako s 3-4 dresa igrača Reala došao u Deportivovu svlačionicu. Svi igrači su bilu jako iznenađeni kad su ga vidjeli s toliko Realovih dresova. To me ispunilo kao ljudsko biće jer mi je to bila prva i posljednja utakmica na Riazoru. Pogotovo kad su mi navijači skandirali i vikala – Pleti ostani. Bilo je to jako emotivno za mene. Poslije toga osjećaš spokoj”, rekao je Pletikosa, koji je u Deportivu proveo pet mjesci.