PJANIĆEV TRANSFER U BARCELONU SVE JE BLIŽE: Iz Italije stiže vijest da je jako važan ugovor već potpisan

Talijanski Sky Sports prije par dana je objavio kako bi bosanskohercegovački nogometaš i zvijezda Juventusa Miralem Pjanić uskoro bi trebao odjenuti dres španjolskog giganta Barcelone, a u suprotnom smjeru bi trebao otići Juveov nogometaš Arthur Melo.

TRANSFER MIRALEMA PJANIĆA IZAZVAO VELIKI KAOS: Zvijezda Barcelone se pobunila i sada odbija igrati za Katalonce?

U nedjelju se pojavila informacija da time nije zadovoljan Arthur koji odbija igrati u preostalim utakmicama Barcelone do kraja sezone u Ligi prvaka jer nije zadovoljan tretmanom u Barceloni i odnosom trenera Quiquea Setiéna prema njemu.

No, čini se da to nije imalo preveliki utjecaj na posao jer je u nedjelju navečer talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano objavio da je Arthur potpisao ugovor s Juventusom do 2025. godine te da je Pjanić prošao liječnički opregled prije transfera u Barcu.

Arthur has signed his contract as new Juventus player until June 2025. Medicals ok also for Miralem Pjanic with Barça. 🤝 #transfers #Juventus #FCB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2020